“86 يوم” يتوج بالجائزة الكبرى في مهرجان الفيلم التربوي

فاز شريط “86 يوم” لمخرجيه مراد خلو وحسن معناني، بالجائزة الكبرى للدورة الثالثة لمهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم الأحد.

وذكر بلاغ لجمعية صورة للتراث الثقافي، منظمة المهرجان، أن لجنة تحكيم هذه الدورة الرقمية، برئاسة المخرج السينمائي عز العرب العلوي، منحت الفيلم هذه الجائزة “لما توفر عليه من مشاهد وأحداث مصاغة بلغة سينمائية صرفة مع توظيف الشق الجمالي في إطار احترافي كرهان اتفقت عليه اللجنة بالإجماع”.

ويحكي فيلم “86 يوم”، وهو فيلم تسجيلي، عن التحولات النفسية والسلوكية للطفل أنس إبان الحجر الصحي المرتبط بجائحة فيروس كورونا، ويتوزع على ثلاث محطات أساسية يتحول الطفل خلالها من متفرج إلى موضوع فرجة ثم صانع فرجة.

وحسب البلاغ، فقد عادت جائزة “أحسن طفلة ممثلة” لأميمة فتاح، عن دورها في شريط “ليس خطئي”، فيما عادت جائزة “أحسن طفل ممثل” لأنس معناني، بطل شريط “86 يوم”.

وقررت لجنة التحكيم حجب جائزة اللجنة في هذه الدورة التي تنافست فيها عشرة أفلام، “لاعتبارات تقنية ومهنية وجمالية يصعب تحديدها أو تقاطعها في شريط من الأشرطة المشاركة، فقد اختلف أعضاء اللجنة بشكل كبير فيما بينهم حول جودة العمل، فارتأوا بشكل موضوعي حجبها هذه السنة”.