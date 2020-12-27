كورونا…1517 إصابة جديدة و1965 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1965 حالة شفاء، و36 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 432 ألفا و79 منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، مضيفة أن مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 398 ألفا و60 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 92،1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7240 حالات، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات ب499 حالة، وطنجة-تطوان-الحسيمة (264)، وسوس-ماسة (219)، والرباط-سلا-القنيطرة (209)، ومراكش-آسفي (110)، وفاس-مكناس (73)، وجهة الشرق (51)، ودرعة-تافيلالت (41)، وبني ملال-خنيفرة (21)، وكلميم-واد نون (18)، والداخلة-وادي الذهب (7)، والعيون الساقية الحمراء (5).

أما الوفيات، فتتوزع إلى 13 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، وست حالات بجهة مراكش-آسفي، وأربع حالات بجهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة، وثلاث حالات بكل من جهة سوس ماسة وجهة الشرق، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات فاس-مكناس ودرعة-تافيلالت وبني ملال-خنيفرة.