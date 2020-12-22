الصفاقسي يرفض تسوية مع البنزرتي

ذكرت صحف تونسية أن الصفاقسي التونسي رفض تسوية ودية مع المدرب السابق فوزي البنزرتي، الذي يشرف حاليا على الوداد، ورفع القضية للجنة النزاعات، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويصر الصفاقسي على أداء البنزرتي نصف مليار، بسبب إخلاله ببنود العقد الذي كان يربطه مع الفريق التونسي، إذ يعتبر مسؤولو النادي أن المدرب فسخ العقد من طرف واحد، وفضل الانتقال لتدريب الوداد فجأة.

وأوضحت صحيفة «الشروق» التونسية، أن البنزرتي كان مرتبطا بعقد مع الصفاقسي إلى غاية يونيو 2021، وأن النادي يرفض التسوية الودية، تاركا الحكم النهائي للاتحاد الدولي.

وانتقل البنزرتي لتدريب الوداد أخيرا، بعد تلقيه عرضا من الفريق الأحمر.

العقيد درغام