السجن لسارقي فندق بالحي البرتغالي

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهمين وحكمت على كل واحد منهما بأربع سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذتهما بجناية السرقة بالتسلق والكسر ومحاولة السرقة عن طريق اقتحام مسكن الغير مقرونة بالعنف.

وتقدمت امرأة مسنة أمام الشرطة القضائية بشكاية، أكدت فيها أنها كانت نائمة وسمعت ضوضاء بسطح منزلها، ولما صعدت إليه وجدت متهما بصدد البحث عما يسرقه، ولما انتبه لها، أمسك بها وطلب منها تسليمه كل ما تملك، فبدأت تصرخ، مما جعله يخلي سبيلها ويفر عبر الأسطح المجاورة لبيتها.

وتقدمت امرأة أخرى رفقة حارس ليلي، وأكدا أنهما فوجئا بوجود كسر بمقهى تابع لفندق يقع بالحي البرتغالي، مضيفين، أنهما اكشفا سرقة ثلاث ساعات حائطية أثرية مصنوعة من الخشب النفيس ومذياعين للزينة والديكور وجهاز استقبال وأخر قارئ للأقراص وأشياء أخرى.

وعممت الشرطة القضائية الخبر على العناصر العاملة بالمدينة وتم إيقاف أحد المتهمين من قبل عناصر أمنية تابعة للشرطة السياحية.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)