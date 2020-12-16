السجن لشقيقين عرقلا حركة المرور

أدانت الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا متهمين وحكمت على الأول ب5 سنوات و الثاني ب4 سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتهما من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة المقرونة بظرف الليل وتعدد الجناة وقطع الطريق العمومي وتعريض حياة الأشخاص للخطر وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص ومحاولة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض في حق القوة العمومية أثناء وبسبب قيامها بمهامها ومحاولة اختطاف قاصر والإيذاء العمدي بواسطة السلاح الأبيض بالعنف والسكر العلني البين.

وأكدت المصلحة الإقليمية للشرطة، أن مصلحة الديمومة توصلت بخبر عرقلة المرور بالشارع العام، فاتصلت بعناصر أمنية تابعة لفرقة الدراجين، التي انتقلت إلى المكان ووجدت ثلاثة عناصر أمنية تابعة للشرطة السياحية، تحاول إيقاف المتهمين اللذين عرقلا حركة السير وأحدثا الفوضى بإلحاق خسائر ببعض السيارات الخاصة.

وتمكنت العناصر الأمنية من إيقاف المتهمين بعد لجوء رئيس الشرطة السياحية إلى إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء. وجردتهما من السلاح الأبيض. واستمعت لعدد من الضحايا والشهود حول الموضوع.

وصرح المتهم الرئيسي، أنه توجه نحو بيت أصهاره للمطالبة بعودة زوجته إلى منزلها بعد خلاف عائلي، لكن أهلها اعتدوا عليه. وفي اليوم الموالي التحق به شقيقه، وتناولا كمية من الخمر، وحكى له ما حدث له، فقررا الانتقام من أصهاره. وتحوزا على سكين ومدية من محل لبيع السمك وتوجها نحو منزل عائلة زوجته.

أ . ذ (الجديدة)