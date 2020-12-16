اعتقال شخصين بحوزتهما 1516 “قرقوبية”

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 41 و73 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيهما في نقطة مراقبة المرور بالمدخل الشمالي لمدينة مكناس، مباشرة بعد وصولهما على متن حافلة لنقل المسافرين من إحدى مدن شمال المملكة، وأسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور على 1516 قرصا مخدرا من نوع “إكستازي” و”ريفوتريل” وجرعات من مخدر الكوكايين بحوزتهما، إضافة إلى هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

ح . ب (مكناس)