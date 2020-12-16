حجز قنطار ونصف من المخدرات بالسوالم

يواصل المركز الترابي للدرك الملكي بأحد السوالم التابع لإقليم برشيد، حربه الشرسة على مروجي المخدرات بكل أنواعها، رغبة في تجفيف منابعها والحد من أنشطة المروجين.

فبعد تفكيك عصابة إجرامية الاثنين الماضي، تمكنت فرقة دركية الأربعاء الماضي، من إيقاف أحد أكبر المروجين، المبحوث عنه بواقع حوالي 100 برقية بحث من مختلف المراكز الترابية للدرك الملكي والأمن الوطني بالبيضاء وبرشيد وسطات. وأكدت مصادر دركية “للصباح”، أن فرقة دركية، أوقفت المتهم، الذي يتحدر من سبت العسيلات، عندما كان يتجول عبر سيارته الفارهة، وبعد تفتيشها، تم العثور بداخلها على كمية مهمة من المخدرات (الشيرا و سنابل الكيف والتبغ المهرب). وفي موضوع ذي صلة، أوقفت العناصر ذاتها، ثلاثة أشخاص آخرين بمنطقة الخيايطة، وتمكنت من حجز كمية مهمة من المخدرات، قدرت في قنطار من سنابل الكيف وحوالي 40 كيلوغراما من التبغ المهرب (طابا)، كما تمكنت من حجز دراجة نارية كبيرة الحجم غير مرقمة وثلاث دراجات أخرى مشكوك في مصدرها. ومازال البحث جاريا عن المتهم الرئيسي، الذي لاذ بالفرار رفقة مساعده، إذ تم تحرير برقية بحث في حقهما.

أحمد ذو الرشاد (السوالم)