HELIOS INVESTMENT PARTNERS تعقد شراكة مع BIM من أجل تنمية الشركات المغربية التابعة لها

أعلنت اليوم Helios Investment Partners، أضخم رأسمال استثمار موجه للقارة الأفريقية بما يزيد عن 3.6 مليار دولار أصول تحت الإدارة، عقد شراكة مع BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR، الرائد التركي لتوزيع المواد الغذائية بأثمنة منخفضة، والمدرجة في بورصة إسطنبول برأسمال يزيد عن 5 مليارات دولار. وتروم هذه الشراكة تعزيز تنمية أنشطة شركة BİM بالمغرب من خلال شراء 35% من الشركات التابعة ل Helios، مقَيِمة الشركة بأزيد من 200 مليون دولار.

وتعتبر BIM المغرب، التي أُنشئت سنة 2009، الرائدة في مجال توزيع المواد الغذائية بأثمنة منخفضة بالمغرب مع أزيد من 500 متجر عبر المملكة. وتعرض الشركة المنتجات الأساسية بأثمنة تنافسية، بالاعتماد على علامتها المعروفة BIM، وعلى علامة موزعيها العالية الجودة بالإضافة إلى قاعدتها اللوجيستيكية العالية الأداء.

تقول زينب عباد الأندلسي، شريكة لدى Helios : ” إن علامة BIM راسخة في ذهن المستهلك المغربي وهي اليوم جزء من حياته اليومية. وقد اكتسبت العلامة شهرة خلال أزمة كوفيد-19 بفضل حضور منتجاتها القوي، وقد ساعد في ذلك قاعدتها اللوجيستيكية ومخزونها المحلي الذي يزيد عن 85% من منتجاتها. ومنذ 2009، واصلت BIM بقوة أنشطتها المغربية مُظهرة بذلك التزامها القوي تجاه البلد، مع الرؤية لجعله منصة انطلاق لتتوسع إفريقيا في السنوات القادمة. إنه من دواعي سرورنا التعاون مع BIM لمواصلة تطوير القدرات الإنتاجية المحلية للشركة ومواصلة تقديم منتجات ذات جودة بأثمنة تنافسية للمستهلك”.

ويُضيف علي خان ناتو، شريك لدى Helios:” نحن سعيدون جدا بالشراكة مع BIM، الرائد في توزيع المواد الغذائية بأثمنة منخفضة بتركيا، والاستثمار في فروعها المغربية ذات النمو القوي، والرائدة على مستوى السوق. وتلعب الشركة دورا مهما في حياة المستهلك المغربي، بتقديمها منتجات ذات جودة بأثمنة تنافسية وعلامات ذات معايير نظافة عالية. وخلال العشر سنوات الأخيرة، شكلت BIM المغرب أحد أهم المساهمين في تطوير سلاسل التوزيع الحديثة بالمغرب. وتتوفر العلامة على هامش نمو مهم للسنوات القادمة”.

ويضيف هالوك دورتلوأوغلو، عضو مجلس الإدارة ب BIM:” نحن متحمسون جدا لفكرة التعاون مع Helios، الشركة ذات رأس المال الاستثماري المرتفع والتي تُركز على النمو في أفريقيا، لتخط هذا الفصل الجديد ل BIMالمغرب. ونعتقد بأن هذا الاستثمار يشكل علامة قوية للثقة داخل مؤسستنا المغربية وداخل استراتيجيتنا البعيدة الأمد بالمغرب. وستسهم Helios، بخبرتها الطويلة وتجربتها القوية، في استراتيجية النمو ل BIM المغرب وستُعزز قدرتها على إعطاء القيمة للمستهلك وللنظام البيئي لسلسلة التوزيع الحديثة بالمغرب. وسيكون موقع الشركة، مُعززا بهذه الشراكة، دعامة نمو BIM المغرب مما سيُتيح لنا مواصلة تقديم خدمة أفضل للمستهلك بأثمنة تفضيلية”.

إغلاق المعاملات خاضع لموافقة السلطات القانونية.