بنعلي يجر طنجة إلى “فيفا”

جر المدرب بيدرو بنعلي اتحاد طنجة إلى دواليب الاتحاد الدولي لكرة القدم، للمطالبة بمستحقاته المالية العالقة، عن الفترة التي قضاها مدربا للفريق.

وكتب بنعلي المقال من مهامه مدربا لاتحاد طنجة، قبل انطلاقة البطولة، على “إنستغرام”، أنه باشر إجراءات اللجوء ل”فيفا” للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية كاملة، التي ينص عليها عقده مع ممثل الشمال لسنة واحدة.

وساهم بنعلي في بقاء اتحاد طنجة في القسم الأول بتحقيق نتائج جيدة بعد استئناف البطولة عقب جائحة “كورونا”، قبل أن يقال من مهامه بسبب خلافات له مع مسؤولي الفريق.

وفضل بنعلي اللجوء إلى “فيفا” عوض الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على اعتبار أنه يحمل الجنسية الإسبانية.

ن. ك