“دوزيم” تصور حفل “راس العام”

علمت “الصباح”، أن القناة الثانية “دوزيم”، صورت، بحر الأسبوع الماضي، حفل نهاية السنة بحضور مجموعة من الفنانين المغاربة.

وكشفت المصادر ذاتها بعض تفاصيل الحفل، مؤكدة أن من المغنين الذين قدموا فقراته الغنائية عمر ورجاء بلمير. كما حلت بأستوديو القناة، للمشاركة في سهرة رأس السنة، سعيدة شرف وزكرياء الغافولي وإيهاب أمير، علما أن الفقرات الكوميدية كانت من توقيع الفكاهي أسامة رمزي، وأسماء أخرى.

ويتوقع أن تتضمن سهرة نهاية السنة، بالإضافة إلى الفقرات الغنائية والكوميدية، فقرات أخرى، ستكون مفاجأة لمشاهدي القناة.

وكشفت المصادر ذاتها، أن مسؤولي القناة حرصوا على احترام التدابير الصحية الضرورية خلال تصوير فقرات الحفل، في إطار تجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تم تقليص عدد الجمهور الذي حضر الحفل، مع احترام التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات، وهي الإجراءات التي أوصت بها السلطات، قبل الترخيص لعودة الحياة لاستوديوهات البرامج التلفزيونية. يشار إلى أن عمر ورجاء بلمير، طرحا أخيرا، أغنية صورت على طريقة فيديو كليب، تحمل عنوان “واك واك”، حققت نسب مشاهد كبيرة على “يوتوب”، إذ تعتبر من أشهر الأعمال التي طرحاها.

إ.ر