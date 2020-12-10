بنشعبون: الصرامة مع المتلاعبين بالضرائب

دعا محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، القطاع الخاص إلى الاستثمار، وإحداث فرص الشغل، و الانخراط بكل مسؤولية في تنزيل الأوراش الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، بدلا من التشكي الدائم. وقال المسؤول الحكومي، ردا على انتقادات برلمانيين في الجلسة العامة ولجنة المالية بمجلس المستشارين، نهاية الأسبوع الماضي، أن الحكومة شرعت في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، في 2020، واعتماد مجموعة من التدابير لضمان الانخراط الطوعي في أداء الضريبية، وإحداث التوازن في العلاقة بين الإدارة ودافعي الضرائب.

وقال بنشعبون» إذا كنا نريد لغة الوضوح والحقيقة، فيجب أن نكون صارمين اتجاه المتهربين من الضرائب، وبالخصوص مع أولئك الذين يتلاعبون بالفواتير، ويحرمون خزينة الدولة من موارد كبيرة، يمكن أن توجه إلى الأولويات الاجتماعية التي ما فتئتم تطالبون بها». وجاء رد بنشعبون، منسجما مع تدخل عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي هاجم أرباب المقاولات الذين يغشون ويتملصون من أداء الضرائب، مؤكدا أن هذا السلوك يحتاج إلى الصرامة في مواجهته.

أ. أ