المرض يبعد مديحي عن بني ملال

أجرى رجاء بني ملال مباراة النادي القنيطري (1-1)، أول أمس (الأحد)، محروما من خدمات مدربه محمد مديحي، بسبب المرض.

وغاب مديحي عن تداريب فريقه الأسبوع الماضي، وحل محله مساعده جواد مخلص، الذي أشرف على الإعداد للمباراة، بتنسيق مع المدرب الأول.

وتابع محمد مديحي مباراة فريقه عبر تقنية الفيديو.

وينتظر محبو رجاء بني ملال عقد الجمع العام في 22 دجنبر الجاري، بعد استكمال الإجراءات القانونية، لاختيار مكتب مسير قادر على الإشراف على تسيير الفريق. وتقدم رجاء بني ملال بطلب إلى إدارة ملعب الفوسفاط بخريبكة، لاستقبال الراسينغ البيضاوي، بعد غد (الخميس)، لحساب الجولة الثانية من منافسات القسم الثاني.

ولم تنته الأشغال بالمركب الرياضي ببني ملال والتي تخص تركيب السياج الفاصل بين المدرجات والأرضية .

وعلمت “الصباح” أن الفريق الملالي تلقى ردا إيجابيا بقبول طلبه إجراء المباراة بملعب الفوسفاط.

وتلقت ادارة رجاء بني ملال وعودا من والي جهة بني ملال خنيفرة ووزارة الشبيبة والرياضة بشأن إتمام الأشغال، قبل نهاية دجنبر الحالي، ليعود الفريق من جديد لاستقبال منافسيه بالمركب الرياضي ببني ملال، بعد سنة ونصف من الغياب.

سعيد فالق (بني ملال)