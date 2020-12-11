مصرع طفل في حادثة بشيشاوة

أودت حادثة سير، أخيرا، بحياة طفل يبلغ من العمر 13 سنة، بالطريق الإقليمية المؤدية إلى دوار إفران بجماعة أسيف المال، بإقليم شيشاوة.

وأكدت مصادر مطلعة ل “الصباح”، أن الضحية الذي يتابع دراسته بالسنة الأولى إعدادي، كان على متن دراجة نارية رفقة قريب له، قبل أن تدهسهما سيارة خفيفة من نوع “داسيا دوكر” من الخلف، ما تسبب في وفاة الطفل الضحية في الحين، وأصيب مرافقه بجروح خطيرة.

وجرى نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشيشاوة، قصد فحص الجثة أو تشريحها قبل التصريح بدفنها، في حين نقل مرافقه، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة، إذ خضع لفحوصات طبية وتلقى العلاجات الضرورية قبل مغادرة المستشفى. وحضرت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بمجاط، إلى مكان الحادثة، وقامت بالمعاينة وتوثيق الحادثة بصور فوتوغرافية، وقطر السيارة المتسببة في الحادثة إلى المرأب الجماعي، فضلا عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم إيقاف سائق السيارة المتسببة في الحادثة، ووضعه رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت.

محمد العوال (شيشاوة)