سقوط مستثمر فرنسي يتزعم شبكة للكوكايين

أحالت المصالح الأمنية للصويرة، صباح أول أمس (الاثنين)، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، مستثمرا فرنسيا متورطا في شبكة لترويج الكوكايين.

وذكرت المصادر أن عمليات إيقاف المشتبة فيه، تمت في سياق التحريات التي تجريها عناصر الشرطة القضائية، بعد سقوط شبكة لترويج المخدرات الصلبة، قبل أسابيع، تضم مغاربة وأجانب، ورد اسمه ضمن اعترافاتهم.

وأضافت المصادر أنه لحظة تفكيك الشبكة كان المستثمر الفرنسي خارج المغرب، في الوقت الذي شددت فيه العناصر الأمنية المراقبة على محيطه القريب، قبل أن يعود قبل حوالي أسبوع، فتم ترصد حركاته ونشاطاته وعلاقاته المشبوهة مع المروجين والزبائن.

وتابعت المصادر أن ما عجل بسقوط المستثمر الذي يملك مطعما وملهى ليليا على الشاطئ، هو اعتقال أحد المروجين الذي كان يهم بعرض بضاعته بحي التجزئة الخامسة بالصويرة، إذ تم ضبطه في حالة تلبس وبحوزته 13 غراما من الكوكايين. وبعد إخضاع المروج لإجراءات البحث التمهيدي، تبين أنه كان مستخدما سابقا بمحل المستثمر الفرنسي، واعترف بأنه مزوده الرئيسي وتربطهما علاقة لترويج المخدرات الصلبة في عدد من النقط بالمدينة.

وزادت المصادر أن عناصر الأمن ترصدت الفرنسي، وألقت القبض عليه، وحجزت لديه كمية من الكوكايين، وتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية وتعميق البحث معه، من أجل تحديد علاقته ببقية أفراد الشبكة الموقوفين، فضلا عن معطيات أخرى تتعلق بنشاطه في ترويح المخدرات وارتباطاته بشركائه وبقية المروجين.

وجدير بالإشارة إلى أن الشبكة التي فككتها المصالح الأمنية بالصويرة، قبل أسابيع، تضم أزيد من ثمانية أفراد ،بينهم فرنسية مسنة وابنها، ومروجون آخرون بأحياء مختلفة من الصويرة، يستهدفون أبناء الميسورين بالمخدرات الصلبة، ومازال البحث جاريا عن عناصر أخرى من الشبكة.

عزيز المجدوب