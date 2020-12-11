الناجي يفرج عن مكتب سيدي بنور

أفرج عبد الحق الناجي، الرئيس الجديد لفتح سيدي بنور، الذي يلعب بالقسم الثاني هواة، عن تشكيلة مكتبه المسير.

واختار الناجي عبد الله أبو طالب ومحمد كودو ومحمد وحيد نوابا له، ومحمد أبو صالح أمينا للمال، ومحمد فكرة نائبا له، وعبد الرحيم مسكلي كاتبا عاما، وعبد الرحيم فقيري نائبا له، وهشام الإدريسي وعبد اللطيف بنزاوية والمصطفى الفضلي مستشارين.

وتعاقد الفريق مع المدرب محمد الطاهري، وتوفيق السبيطي مساعدا له، وصلاح القرواني مدربا للحراس. ودرب الطاهري عددا من الفرق الوطنية، منها نهضة الزمامرة والرجاء الجديدي.

وتم انتداب 12 لاعبا، أربعة منهم من الجديدة وواحد من آسفي وأسا، إضافة إلى محمد المجدوبي، الحارس السابق لأولمبيك آسفي وسوق السبت وأولمبيك اليوسفية.

وناشد الرئيس الجديد مسؤولي إقليم سيدي بنور لتكثيف الجهود لإعادة الفريق إلى مكانته بالقسم الأول هواة.

يذكر أن الفريق أنهى الموسم الرياضي الماضي في الرتبة الثالثة.

أحمد ذو الرشاد (سيدي بنور)