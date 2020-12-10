الإفراج عن هاتك عرض طفلة

أمرت النيابة العامة بابتدائية ميسور، بالتحقيق مع أم اتهمت تاجرا بهتك عرض ابنتها بالعنف، قبل أن تكشف الأبحاث براءته وكذبها لإيداعه السجن، انتقاما منه بسبب صراعات عائلية، بعدما أقرت الطفلة بتحريض أمها لها.

وأفرجت عن التاجر بعد إحالته عليها من قبل الضابطة القضائية للدرك بالمركز القضائي لميسور، بعدما أوقف من قبل درك أوطاط الحاج من محل سكناه بدوار أحندور الذي يملك فيه متجرا لبيع المواد الغذائية.

وأوقف التاجر، الخميس الماضي، ووضع رهن الحراسة النظرية بعدما تقدمت أم طفلة عمرها 10 سنوات، بشكاية عززتها بشهادة طبية، مدعية تغريره بها واعتداءه جنسيا عليها بعد استدراجها لمكان بعيد عن الأنظار.

واتضح من خلال الأبحاث والتحريات التي قامت بها الضابطة القضائية، أن الأم كذبت وحرضت ابنتها على اتهام التاجر الذي يعاني إعاقة حركية في رجله، ومعروف بحسن خلقه وسيرته الحسنة بين سكان قرية أولاد علي.

حميد الأبيض (فاس)