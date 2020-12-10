6 سنوات لسارق محلات تجارية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارق يبلغ من العمر 19 سنة، عديم السوابق، وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة.

وجاء إيقافه من قبل عناصر الشرطة القضائية المحلية بأزمور، بعد تحديد مكان وجوده بتراب هشتوكة، بعدما تم إيقاف شريكيه سابقا، إذ كانوا ينفذون عمليات سرقة ليلا استهدفت محلات تجارية بأزمور.

وبعد إشعار النيابة العامة توجهت فرقة أمنية إلى هشتوكة بحضور عناصر الدرك الملكي صاحبة الاختصاص الترابي، ورغم محاولة الجانح الفرار عبر الأسطح إلا أن محاصرته من جميع الجوانب مكنت من إيقافه.

وبتعليمات من النيابة العامة تقرر وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، إذ اعترف بمشاركته باقي أفراد العصابة في سرقة محلات تجارية.

وأحيل الموقوف على الوكيل العام الذي قرر بعد استنطاقه واعترافه بالمنسوب إليه، إيداعه السجن المحلي، وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته حسب التهم الموجهة إليه.

أحمد سكاب (الجديدة)