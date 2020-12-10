تألق مغربي في سباقات أبوظبي

توج ثلاثة عدائين مغاربة، في سباق المغيرة للجري بأبوظبي، من تنظيم مجلس الإمارة الرياضي، نهاية الأسبوع الماضي، على مسافتي 2.5 كيلومتر و10 كيلومترات.

وفاز نعمان العيساوي بالمركز الأول في سباق 2.5 كيلومتر، بعد قطعه المسافة في ثماني دقائق و10 ثوان، فيما احتل أنور الغز الرتبة الأولى في سباق 10 كيلومترات، بتوقيت 33 دقيقة و44 ثانية.

وفي سباق 5 كيلومترات، فاز محمد المكاوي تودا، بالمركز الأول بعدما قطع المسافة في 14 دقيقة و36 ثانية.

وشارك في السباق 540 عداء، وجرى في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، إذ رفض مجلس أبوظبي الرياضي تأجيله، مع التذكير بهدف تنظيم هذه السباقات المتمثل في “نشر ثقافة ممارسة الرياضة، ودعم ممارسة فئات المجتمع لرياضة الجري”.

ع. د