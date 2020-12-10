دعوة لإطلاق اسم أبرهون على ملعب تطوان

رفع رضوان غازي، رئيس المغرب التطواني لكرة القدم، ملتمسا إلى محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، لتغيير تسمية ملعب سانية الرمل باسم الراحل محمد أبرهون، بعد إتمام عملية تكسيته بالعشب الطبيعي.

وتلقت عائلة الراحل تضامنا واسعا من قبل مجموعة من الفعاليات الرياضية واللاعبين الدوليين، ضمنهم أشرف حكيمي الذي أهدى الهدف الذي سجله نهاية الأسبوع لروح الفقيد بعدما أبرز اسم المرحوم على قميصه.

والتمست جماهير المغرب التطواني من المكتب المسير حجب الرقم 3 من أقمصة الفريق تكريما للمرحوم، أسوة بجماهير ريزاسبور التركي الذي كان يلعب له أبرهون، والتي أطلقت حملة واسعة من أجل حجب الرقم 3 من قمصان النادي.

واستهل المغرب التطواني مسار بطولة هذا الموسم بهزيمة أمام شباب المحمدية بهدفين لصفر، بمركب مولاي عبد الله بالرباط، ويحل الفريق ضيفا على الجيش الملكي لحساب الجولة الثانية من البطولة، اليوم (الثلاثاء) في الخامسة والنصف.

ومن المنتظر أن يستفيد من خدمات الوافدين الجديدين، شعبان شيلوندا و مامي جيي، اللذين غابا عن مباراة الجولة الأولى بسبب تأخر تأهيلهما.

محمد السعيدي (طنجة)