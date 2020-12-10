ركبة زياش تؤرق تشيلسي

ذكرت صحف إنجليزية أن الطاقم الطبي لتشيلسي قلق، بسبب إصابة حكيم زياش المتكررة، في أوتار الركبة، وأنه اقترح إخضاعه لعملية جراحية بغية التقليل منها، في انتظار نتائج الفحوصات التي أجريت له، بعد مباراة ليدز يونايتد، السبت الماضي، لحساب الجولة 11 من «البريمير ليغ».

وتعرض زياش للإصابة مجددا في الشوط الأول، واضطر إلى مغادرة المباراة، التي فاز فيها زملاؤه بثلاثة أهداف لواحد، إذ سيغيب أسبوعين قبل الحسم في مصير العملية الجراحية.

وغاب زياش عن بداية الدوري بسبب الإصابة نفسها، قبل أن يعود أخيرا ويتألق رفقة ناديه اللندني، لتعاوده الإصابة مجددا.

وأشرك المدرب فرانك لامبارد زياش أساسيا في كل المباريات، التي لعبها منذ عودته، وتمكن من تسجيل هدف وأعطى تمريرتين حاسمتين في الدوري، بالإضافة إلى هدف في مرمى كراسنودار الروسي في عصبة أبطال أوربا.

ويعتبر زياش من الانتدابات الهامة، التي قام بها تشيلسي خلال الموسم الرياضي الجاري، بطلب من لامبارد، الذي يعول عليه بغية التألق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

العقيد درغام