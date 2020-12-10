تصوير فيلم أمريكي في المغرب بـ 20 مليارا

التوقيع على ثاني أكبر استثمار أجنبي للأفلام في تاريخ المركز السينمائي المغربي

أعلن المركز السينمائي المغربي عن توقيع عقد تصوير فيلم روائي أمريكي طويل مقابل 200 مليون درهم.

وأوضح صارم الفاسي الفهري، مدير المركز السينمائي المغربي، أن العقد يعتبر ثاني أضخم عقد لتصوير عمل سينمائي بالمغرب مع شركة إنتاج أمريكية بقيمة 200 مليون درهم، بعد مسلسل الإثارة الأمريكي “أرض الوطن” الذي كانت قيمته 280 مليون درهم.

وحسب المركز السينمائي، فإن هذا المبلغ الذي سيتم احتسابه في إيرادات سنة 2021، يمثل 25 في المائة من حجم الإنتاجات الأجنبية ل 2019، الذي كان عاما جيدا من حيث الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن “هذا التوقيع يمثل ثاني أكبر استثمار أجنبي للأفلام في تاريخ المركز السينمائي المغربي والأول لتصوير فيلم روائي طويل”.

وعن تفاصيل ميزانية واسم الفيلم ومخرج الفيلم الروائي الأمريكي، الذي من المتوقع أن يتم تصويره في 2021، قال صارم الفاسي الفهري “علينا الانتظار حتى فبراير المقبل لمعرفة المزيد من التفاصيل”.

وأوضح مدير المركز أنه “بفضل هذا التوقيع، من المتوقع أن تكون 2021 جيدة للغاية بعد السنة الحالية التي شهدت انخفاضا بنسبة 50 في المائة، في استثمارات الأفلام الأجنبية”.

وتسببت أزمة كورونا وما تبعها من إيقاف الرحلات الجوية وإغلاق الحدود في تراجع عائدات تصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب، إذ انخفض رقم معاملات تصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب بنحو 50 في المائة، وحقق 400 مليون درهم فقط في 2020، مقابل 800 مليون درهم في 2019.

وأعلن المركز السينمائي المغربي في وقت سابق، عن استئنافه إصدار التراخيص لتصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب، بعد حوالي تسعة أشهر من التوقف، وأكد أنه تلقى العديد من طلبات تصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب في 2021، مما يعني أن القطاع يسير في طريق التعافي. وأشار صارم الفاسي الفهري أنه بحلول 2021 ستعود الاستثمارات في القطاع إلى سابق عهدها، خاصة أن العديد من الإنتاجات الأمريكية الكبيرة ستعود بقوة إلى المغرب. وكشف الفهري أن خمسة إنتاجات أمريكية كبرى حصلت على التراخيص اللازمة لبدء التصوير في المغرب، انطلاقا من الربع الأول من 2021.

خالد العطاوي