تسجيل 4434 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4750 حالة شفاء، و78 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 368 ألف و624 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 318 ألف و987 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6063 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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