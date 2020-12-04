الجامعة تفرج عن انتدابات الرجاء

صادقت على صفقتي الهدهودي والسعداوي وأندية مستاءة من تعامل الجامعة

توصلت إدارة الرجاء بمراسلة من الجامعة الملكية لكرة القدم، تؤكد المصادقة على عقدي اللاعبين وائل السعداوي القادم من مولودية وجدة، ومروان الهدهودي القادم من الدفاع الجديدي.

وسبق لمسؤولي الرجاء التنبيه إلى أن الجامعة لن تقبل انتداب الفريق لأي لاعب، بسبب تدهور الحالة المالية للنادي، إلا إذا توفرت ضمانات مالية، وهو الأمر الذي أكدته رسالة الجامعة.

وانتهت فترة الانتقالات الصيفية، أول أمس (الاثنين)، دون أن يضم الرجاء أي لاعب، باستثناء السعداوي والهدهودي، اللذين قررا عدم التجديد لفريقيهما والتوقيع للرجاء لاعبين حرين.

وكشفت مصادر من أندية أخرى ممنوعة من الانتداب أن قرار رفع المنع عن تعاقدات الرجاء يعني أن الجامعة لا تعامل الأندية بالطريقة نفسها، ولا تضعها على قدم المساواة.

ورفضت الجامعة المصادقة على عقود عدد من الأندية، ما دفعها إلى توقيع رخص هاوية مع لاعبيها، أو عدم إبرام أي صفقة.

ومن شأن عدم انتداب أي لاعب أن يزيد غضب الجماهير واستياء المدرب جمال سلامي على إدارة النادي، رغم أن الرئيس الحالي جواد الزيات قدم استقالته خلال الأيام الماضية.

واستهل الرجاء تداريبه أمس (الثلاثاء)، استعدادا لمباراة الفتح الأحد المقبل، لحساب الجولة الأولى من البطولة الوطنية.

وضمت الحصة التدريبية لاعبي الرجاء الأساسيين، وبعض لاعبي الأمل، الذين سيعتمد عليهم سلامي خلال المباريات المقبلة، لتعويض الخصاص الحاصل في التشكيلة.

ويجري عبد الإله الحافظي وسند الورفلي تداريب خاصة، بغية تقوية لياقتهما البدنية، بعدما غابا عن المباراة الإعدادية الأخيرة أمام أولمبيك آسفي.

العقيد درغام