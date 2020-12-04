شروط جديدة لجمع العصبة

طلبت من الأندية تحديد ممثليها وشددت على حضور الرؤساء

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عقد جمعها العام العادي في 18 دجنبر الجاري، ودعت الأندية إلى تعيين ممثليها، طبقا للمادة 13 من نظامها الأساسي.

وحددت العصبة الاحترافية، بعد غد (الجمعة) في الثانية عشرة ظهرا، آخر أجل للأندية، من أجل تعيين ممثليها في الجمع العام، إذ طلبت من أندية القسم الأول تعيين مندوبين اثنين، ومن أندية القسم الثاني مندوب واحد.

وأكدت العصبة الاحترافية في رسالة بعثتها إلى الأندية أول أمس (الاثنين)، أن مناديب الجمع العام هم رؤساء الأندية، وفي حال تعذر على أي رئيس حضور الجمع، يمكن تعويضه بالنائب الأول، ثم الثاني.

وشددت العصبة الاحترافية على منع كل من صدرت في حقه عقوبة التوقيف أن يعين مندوبا لناديه في الجمع العام، طيلة فترة العقوبة، إضافة إلى عدم تعيين أعضاء المكتب المديري للعصبة، مناديب في الجمع العام طيلة فترة ولايتهم.

وأرفقت العصبة الاحترافية الرسالة بنموذج بطاقة اعتماد مندوب النادي في أشغال الجمع العام.

ويشارك في الجمع العام 48 مندوبا، 32 منهم يمثلون أندية القسم الأول، و16 يمثلون القسم الوطني الثاني.

صلاح الدين محسن