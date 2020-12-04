تهم ثقيلة تلاحق بلاتيني وبلاتير

وجه القضاء السويسري تهما ثقيلة لجوزيف بلاتير، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، وميشال بلاتيني، الرئيس الاتحاد الأوربي السابق.

وخضع الرجلان للتحقيق في سويسرا بتهمة الاحتيال و”سوء الأمانة، حسب ما ذكر مصدر مطلع على التحقيق لوكالة “فرانس برس”.

وكان الطرفان متهمين في إجراء قضائي عام 2015 حيال دفعة مالية قدمها بلاتر لبلاتيني عام 2011 بقيمة مليوني فرنك سويسري (2,2 مليون دولار) لقاء عمل استشاري أنجزه لصالحه في 2002.

وقررت النيابة العامة تغيير محور تحقيقها والتوسع فيه، بحسب المصدر نفسه، مؤكدا ما نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية والموقع الفرنسي “ميديابار”.

وتحقق النيابة العامة في الاشتباه في تواطؤ على الإدارة السيئة، والاختلاس والتزوير. وتتمتع وزارة العدل السويسرية بصلاحية استخدام قرائن قانونية إضافية للمطالبة بدفع المبلغ.

وبحسب الرجلين، فان الاتفاق حصل بينهما في ربيع 1998، لكن “فيفا” الذي يرأسه منذ 2016 السويسري جياني إنفانتينو، الأمين العام السابق للاتحاد الاوربي عندما كان بلاتيني رئيسا له، يؤكد عدم وجود عقد مكتوب يذكر هذه المكافأة في ذلك الوقت، ويطالب بلاتيني بإعادتها منذ 2019 أمام القضاء المدني السويسري.

ن. ك