بني ملال ينتدب 21 لاعبا

الفريق يعود إلى ملعبه بعد سنة من الغياب

أنهى رجاء بني ملال لكرة القدم مرحلة الانتقالات، بتعاقده مع الحارس المهدي الجرباوي، قادما من نهضة الزمامرة، بعقد يمتد لموسم واحد.

ووصل عدد اللاعبين الجدد بالفريق الملالي إلى 21 لاعبا، أبرزهم المهدي الدغوغي من الوداد، ويوسف أوشويا من سريع واد زم، وعبد الغفور المهري من شباب المحمدية، وعصام الحليتي من الوداد الفاسي، فيما تم تجديد عقد لاعبين، وهم الحارس زياد العفسة وزكرياء غريران لموسم واحد.

وجدد الفريق الثقة في المدرب محمد مديحي.

وبات المركب الرياضي ببني ملال جاهزا لاستقبال مباريات الفريق خلال الموسم الحالي.

وحسب مصدر مطلع، فإن مباراة رجاء بني ملال أمام الراسينغ البيضاوي لحساب الدورة الثانية من منافسات القسم الثاني، ستجرى بالمركب الرياضي ببني ملال.

وسيرحل الفريق الملالي نهاية الأسبوع الجاري إلى مدينة القنيطرة لمواجهة النادي القنيطري لحساب الدورة الأولى.

وحدد رجاء بني ملال منتصف دجنبر الجاري لعقد الجمع العام، وانتخاب رئيس جديد.

خالد المعمري (بني ملال)