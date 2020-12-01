الملك يهنئ رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان-أركونج تواديرا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للرئيس فوستان-أركونج تواديرا عن أحر التهاني، مقرونة بأصدق المتمنيات بسابغ السعادة والهناء ولشعب افريقيا الوسطى باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك: “وإذ أعرب عن ارتياحي لأواصر الصداقة والأخوة المتميزة التي تربط بلدينا، فإني أؤكد لكم حرصي الوطيد على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل تعزيز تعاوننا الثنائي، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا”.