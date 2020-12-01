الملك يهنئ الرئيس الروماني بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس رومانيا، كلاوس يوهانيس، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، عن أحر التهاني ليوهانيس، وأصدق المتمنيات للشعب الروماني الصديق باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في هذه البرقية: “وهي مناسبة كذلك، لأعرب لكم عن ارتياحي لعلاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية ورومانيا، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تمتينها وتطويرها، بما يستجيب لتطلعات شعبينا الصديقين”.