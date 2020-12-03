حل إدارة الزمالك يعلق أحداد

اللاعب أوقف مفاوضاته مع المحمدية وأيت منة يخطف نجم الكرة اليمنية

اضطر حميد أحداد، المهاجم المغربي بالزمالك، إلى وقف مفاوضاته مع أندية وطنية، بعد قرار حل مجلس إدارة النادي المصري، أول أمس (الأحد).

وقال مصدر قريب من أحداد، إنه طلب من وكيله وقف جميع الاتصالات، بسبب غياب مخاطب بالنادي المصري، في الوقت الحالي.

وحلت وزارة الرياضة المصرية مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بسبب اختلالات مالية، وعينت مكانه لجنة مؤقتة للتصحيح، في الوقت الذي يواجه فيه الفريق خطر النزول إلى الدرجة الثانية.

وتوصل أحداد، في وقت سابق، إلى اتفاق نهائي مع شباب المحمدية، لحمل قميصه معارا في الموسم الجديد، قبل أن تتوقف المفاوضات بين الفريق المغربي وإدارة الزمالك.

من ناحية ثانية، تعاقد شباب المحمدية مع أحمد السروري، نجم الكرة اليمنية.

ويلقب السروري باليمنى الذهبية، وتألق بشكل لافت مع المنتخب اليمني، ويحظى بإعجاب كبير، من قبل الجماهير اليمنية والمتتبعين.

ويستعد شباب المحمدية، بقيادة مدربه أمين بنهاشم، لمواجهة المغرب التطواني الجمعة المقبل، ضمن الدورة الأولى من بطولة القسم الأول، الذي عاد إليه شباب المحمدية، بعد سنوات في الهواة والقسم الثاني.

ولم يتحدد بعد ملعب المباراة التي تنطلق في الخامسة والنصف، إذ يفاضل المغرب التطواني بين ملعبي سانية الرمل بتطوان، والملعب الكبير بطنجة.

ع. م