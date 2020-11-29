البراءة لمعنفي زوجاتهم

حكمت ابتدائية تازة، مساء أول أمس (الأربعاء)، على زوج طرد زوجته من بيت الزوجية، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و1000 درهم غرامة نافذة، وبرأته من تهمة العنف في حق الزوجة، إضافة إلى سبعة أزواج آخرين من مناطق متفرقة بالإقليم، توبعوا لأجل ذلك في ملفات منفصلة وصدرت في حقهم أحكام برأتهم في الجلسة ذاتها.

ثلاثة من المبرئين من تعنيف زوجاتهم، برئوا أيضا من تهمة طردهن من بيت الزوجية، أحدهم اتهمته زوجته بتعريضها للسب والشتم دون أن تقنع المحكمة بقرائن كافية، كما زوجة اتهمت زوجها بضربها وجرحها، وثالثة اتهمت زوجها بضربها وتهديدها، وبرأته المحكمة من ذلك.

11 ملفا متعلقا بالعنف ضد النساء، بتت فيها المحكمة في الجلسة ذاتها، ولم تدن فيها إلا زوجين بالحبس موقوف التنفيذ لشهرين و1000 درهم غرامة، لتعنيفهما زوجتيهما، فيما أدرجت في التأمل عشرة ملفات من أصل 41 معروضة أمام الغرفة نفسها، أغلبها متعلقة بضرب وتعنيف زوجات وتهديدهن وطردهن.

حميد الأبيض (فاس)