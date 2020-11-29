20 مليونا يتابعون فتحي على “إنستغرام”

حطمت المغنية والممثلة المغربية نورا فتحي، نجمة بوليود، رقما قياسيا جديدا، لتصير أول فنانة عربية يتابع صفحتها الرسمية على “إنستغرام” أكثر من 20 مليون متابع.

واحتفلت نورا بالرقم الجديد، إذ نشرت فيديو على صفحتها يوثق لحظات احتفالها بإنجازها الجديد، حظي بتفاعل الكثيرين. ويبدو أن نورا اختارت الاحتفال بوصولها إلى أكثر من 20 مليون متابع بالمغرب، رفقة بعض أصدقائها، منهم أعضاء مجموعة “الفناير”، والتي قدمت رفقتهم أغنية حققت نجاحا كبيرا.

وصورت نورا الفيديو في الصحراء المغربية، والأكثر من ذلك، حرصت على إبراز جمال المنطقة وبعض تقاليدها، وهو ما أثار إعجاب متابعيها المغاربة.

كما نشرت نورا عبر خاصية الستوري، بعض كواليس تصوير الفيديو، قبل أن تعبر عن سعادتها بوصول عدد متابعي صفحتها إلى 20 مليون متابع، وهو رقم قياسي. وفي سياق متصل، خاضت فتحي، تجربة جديدة في مسارها الفني، إذ انضمت إلى لجنة تحكيم برنامج لاكتشاف المواهب في الهند، وهو البرنامج الذي يعتبر من أكثر البرامج مشاهدة.

واضطر مسؤولو البرنامج إلى الاستعانة بنورا بعد إعلان إصابة الفنانة ماليكا ارورا بفيروس كورونا المستجد، إذ اقترحوا عليها أن تكون ضمن أعضاء لجنة التحكيم، وهي التجربة التي نجحت فيها.

إ.ر

