جنات أفضل مطربة عربية

نشرت جنات المغنية المغربية المقيمة بمصر، خبر تتويجها بجائزة أفضل مطربة عربية للسنة الجارية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”. وكتبت جنات تدوينة جاء فيها “شكرا جمهوري الغالي على دعمكم المستمر… شكرا مؤسسة وشوشة على الاستفتاء النزيه”، وهي التدوينة التي حظيت بتفاعل الكثيرين.

وحصلت جنات على أكبر نسبة تصويت من الجمهور، بعد دخولها في منافسة قوية مع عدد من الأسماء الوازنة في المجال الفني، من بينها سميرة سعيدة وأسماء لمنور وأصالة نصري وغيرهن.

وفي موضوع آخر، نشرت جنات، قبل أيام، صورة برفقة والدها، وعلقت عليها بالقول “الذكرى الثالثة لوفاة والدي رحمه الله ورضي عنه وأسكنه فسيح جناته، الفاتحة نسألكم الدعاء”. وأطلقت جنات في وقت سابق، أحدث ألبوماتها بعنوان “أنا في انتظارك”، تضمن مجموعة من الأغاني، حظيت أغلبها بنسب مشاهدة كبيرة، على موقع “يوتوب”.

إ.ر