تناسل الخلافات يهدد العلاقة الزوجية

المختصون يقولون إن من أسبابها الأنانية وحب التملك

تؤدي كثير من مواقف الحياة التي يواجهها الزوجان إلى خروجهما من عالم الخيال المليء بالحب والمشاعر، إلى واقع يسلط الضوء على الاختلافات التي تحدث بينهما والتي تكون سببا في كثرة الخلافات ونشوب مشاكل بينهما.

ويقول المختصون في العلاقات الزوجية إن كثرة الخلافات بين الشريكين تؤدي إلى عدم استقرار علاقتهما، كما أن هناك عدة أسباب تؤدي إليها، وأبرزها المبالغة في الخيال.

وتكثر الخلافات بين الزوجين بسبب انبهار كل منهما بالآخر والمبالغة في الخيال والتعلق به، الأمر الذي يبدو في مواقف معينة مخالفا للواقع.

ونتيجة المبالغة في الخيال، يقول المختصون في العلاقات الزوجية إنه بمجرد أن يواجه الشريكان موقفا صعبا يبدأ العد التنازلي لنزولهما إلى أرض الواقع، وتبدأ مشاعر الحب في الاختفاء لتظهر مكانها مشاعر أخرى تختلف باختلاف الموقف الذي كان سببا في الخلاف، وبالتالي تعد مرحلة الخصام مهمة جدا لتقييم حقيقة وقوة حبهما.

ومن بين أبرز أسباب كثرة الخلافات بين الزوجين رغبة كل منهما في السيطرة على الآخر من أجل إثبات الذات، إذ بعد النزول إلى أرض الواقع، يقول المختصون في العلاقات الزوجية، يبدأ التفكير بواقعية وبالتالي تكون محاولات كل طرف جادة لفرض ذاته فتتوتر العلاقة بينهما.

ويكون لحب التملك دور كبير في كثرة الخلافات بين الشريكين، وذلك لأنه يرتبط بوجود قيود على أحد الطرفين، لأن شريكه مصاب بحب التملك ولا يقبل بكثير من الأمور التي تأخذ من وقته وتفكيره وجهده، وبالتالي تبدأ المشاكل.

وإلى جانب الأسباب سالفة الذكر، فإن الشك والمبالغة في الغيرة يعدان من الأسباب الرئيسية للخلافات بين الشريكين، إذ تؤدي إلى نشوب مشاكل كثيرة، كما أن الحب مهما كان قويا، فإن المبالغة في الغيرة تقتله لأنها تزيد عن حدها الطبيعي والمعقول.

ويعتبر اختلاف طباع الشريكين من أسباب كثرة الخلافات بينهما، يقول المختصون في العلاقات الزوجية، مشيرين إلى أن من بينها أنانية أحد الطرفين، التي تكون سببا في نشوب مشاكل بينهما. وينصح المختصون في العلاقات الزوجية الشريكين بمحاولة حل مشاكلهما بمفردهما وألا يفشي أي طرف أسرارهما، مؤكدين أن دخول طرف ثالث يزيد من حدة الخلافات.

أمينة كندي



نصائح

< عقوبة

يؤكد المختصون في التربية وضع عقوبات معينة بالنسبة إلى الأطفال يساعد على زيادة النظام والانضباط في المنزل، كاستخدام عقوبة التحذير الأولي، ثم عقوبة انتهاء المهلة أو العقاب بالحرمان من الامتيازات أو الأشياء المفضلة للأطفال. ويقول المختصون في التربية إن العديد من الآباء يطبقون عقوبة ما لتأديب الطفل، ويتجاهلون ذلك عندما يكرر الخطأ نفسه مرة أخرى، ما يعد من الأخطاء الشائعة في تربية الأبناء.



< تعليم

من المهم أن يحرص الآباء على تعليم أبنائهم بطريقة ممتعة تتخللها أساليب لعب مناسبة، هذا الأمر سيجعلهم يتطورون ويتعلمون بشكل أفضل. وتعتمد المدارس غالبا الكتب المدرسية وطرق التدريس التقليدية، لكن من المفترض أن تكون العملية التعليمية أمرا ممتعا للأطفال. ويتأثر الأطفال بالأمور التي يرونها ويسمعونها من آبائهم، لذلك يجب الحرص على عكس موقف إيجابي حول التعليم والتثقيف للأطفال، ويكون ذلك من خلال قول الأمور التي من شأنها جعلهم يفكرون فيه بشكل إيجابي. وينبغي كذلك بناء الثقة لدى الطفل وجعله يدرك أن بإمكانه تعلم الكثير، كما أن إظهار نماذج للأمور المُستفادة من العلم والثقافة في الحياة اليومية تحفزه على النجاح.



< مشاركة

تعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل حياة الإنسان، وهي الأساس في بلورة الشخصية المستقبلية للفرد، كما تتوقف عليها العديد من مميزاتها. ومن أهم ما يحتاجه الطفل، حقه في المشاركة في مظاهر الحياة العامة، التي تتمثل في فتح المجال أمامه للإسهام في منافسات أو تظاهرات ذات طابع خيري أو تعاوني، مثل المشاركة في حملة لجمع النفايات وغيرها.