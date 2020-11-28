إدانة قاتلي فلاح بـ”لوطوروت”

قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة أول أمس (الثلاثاء)، بإدانة عامل نظافة تابع للطريق السيار، وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، فيما أدانت زميله بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، لعدم الإخبار بوقوع جناية.

وتعود وقائع هذه القضية، حينما توصلت مصالح الدرك الملكي بالجديدة، بخبر وقوع حادثة سير مقرونة بجنحة الفرار. وانتقلت كوكبة الدراجين إلى مكان العثور على الضحية ملقى على جنبه بالطريق السيار الرابطة بين البيضاء والجديدة. وتبين بعد فحص الرجل، أن على رأسه جروحا واستمعت العناصر الدركية لبعض الحاضرين، فصرحت زوجته، أنها كانت بمنزلها، فعلمت من الشخص الذي يعمل معه، أنه تعرض لاعتداء من قبل عاملي النظافة. وأضافت أنه تم نقله إلى المستشفى وتم الإبقاء عليه بقسم الإنعاش لخطورة حالته الصحية.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)