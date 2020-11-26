15 سنة لمختطف رضيع بالجديدة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارق من ذوي السوابق القضائية، وحكمت عليه ب15 سنة سجنا نافذا. بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية، السرقة الموصوفة ومحاولة اختطاف قاصر يقل عمره عن 12 سنة وحيازة واستهلاك المخدرات.

وجاء إيقاف إثر شكاية تقدم بها زوجان للمصالح الأمنية، حيث أفادت الزوجة أنها كانت بصدد التبضع وسط المدينة رفقة ابنها الرضيع الذي كانت تضعه بعربة الأطفال، حينها تفاجأت بشخص تجهل هويته يتقدم نحوها وقام بحمل ابنها الرضيع ووضعه تحت ابطه، وفي تلك الأثناء شرعت المشتكية في الصراخ وطلب النجدة لكن المشتبه فيه، أشهر في وجهها سكينا وهددها بالاعتداء عليها، ثم استولى على هاتفها المحمول.

وبعد مشاهدته تجمع المارة حوله ترك الرضيع ولاذ بالفرار، كما تقدم عدد من الضحايا بشكايات في مواجهة الجاني، الذي كان في حالة غير طبيعية وعرضهم للسرقة تحت التهديد، إضافة الى صاحب محل تجاري بحي نرجس تعرض للاعتداء بدوره، وإثر تلك الشكايات وبناء على الأوصاف، التي أدلى بها المشتكون، تم تحديد هوية المعتدي، وتوجهت فرقة أمنية لحي المنار ونجحت في إيقافه، وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وخلال الاستماع إليه، بعد استرجاع وعيه، اعترف أنه من ذوي السوابق القضائية، وسبق له أن قضى عقوبات حبسية متفاوتة المدة، من أجل جنايات وأنه حديث الخروج من السجن، معترفا بالتهم الموجهة إليه بأنه مدمن على لصاق العجلات والأقراص المهلوسة، وقام بمحاولة خطف الرضيع من والدته بهدف سرقته، وبعد إتمام البحث أحيل الموقوف على الوكيل العام، الذي قرر إيداعه السجن المحلي، ومتابعته في حالة اعتقال حسب التهم الموجهة إليه، وإحالته على غرفة الجنايات.

أحمد سكاب (الجديدة)