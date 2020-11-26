إدانة هاتك عرض قاصر بالبئر الجديد

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، متهما بهتك عرض قاصر، من ذوي السوابق، يبلغ 23 سنة، وحكمت عليه ب 6 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام، بجناية محاولة هتك عرض قاصر بالعنف واستعمال التدليس في حقها، من أجل نقلها من مكان إقامتها والسرقة وخيانة الأمانة.

وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية البئر الجديد، بعد تقاطر العديد من الشكايات ضده لضحايا تعرضوا للسرقة ومحاولتها وخيانة الأمانة، قبل أن تنجح العناصر الأمنية في إيقافه، بعدما فتاة قاصر تمكنت من الفرار بعدما حاول استغلالها جنسيا، ومحاولته إرغامها على الدخول الى أحد المنازل من أجل هتك عرضها، قبل أن تستنجد بدورية أمنية كانت موجودة بالشارع العام.

وخلال الاستماع إلى الضحية، صرحت أنها غادرت بيت عائلتها وتوجهت إلى البيضاء، من أجل البحث عن عمل، قبل أن تصادف المتهم الذي أقنعها بإيجاد عمل لها بالبئر الجديد، وتوفير سكن لها رفقة عائلته، وأثناء توجههما لأحد المنازل وخلال فتحه للباب تبين لها أن البيت شاغر ولاوجود لأهله، حينها أدركت الضحية أنه ينوي استغلالها جنسيا، فرفضت الدخول رغم محاولته إدخالها بالقوة، وتصادف الحادث مع مرور دورية أمنية هرولت مسرعة في اتجاهها ليتم إيقافه.

أحمد سكاب (الجديدة)