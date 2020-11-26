سقوط عصابة لتبييض الأموال

قادت سرقة مهاجر مغربي أمام محل لصرف العملات بمراكش، إلى تفكيك شبكة لتبييض الأموال، واعتقال سبعة أشخاص بينهم متهمون بتكوين عصابة تنشط في النصب والسرقة وترويج المخدرات.

وأفادت مصادر متطابقة أن الواقعة تعود إلى يوم الخميس الماضي، حين توجه مهاجر مغربي إلى محل لصرف العملة، وبحوزته مبلغ كبير، قبل أن يباغته لصوص محاولين سرقته، غير أنه تمكن من الإفلات من قبضتهم، وربط الاتصال بمصالح الأمن التي انتقلت إلى عين المكان للتحقيق في محاولة السرقة.

وأوضحت المصادر أن التحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، كشفت أن الحادث كانت وراءه عصابة تبين أن أفرادها يقطنون بفيلا بحي بريستيجيا بالمنطقة السياحية أكدال، فداهمتها بتنسيق مع النيابة العامة، واعتقلت سبعة أشخاص، وحجزت مائتي ألف أورو (ما يناهز 200 مليون سنتيم).

وأصافت المصادر أن الموقوفين الذين يشكلون أفراد شبكة لتبييض الأموال وترويج المخدرات، يمارسون نشاطهم منذ مدة، بتنسيق مع صراف معروف بعلاقته مع مليارديرات بالمدينة الحمراء، والذي جرى اعتقاله، بعد أن اعترف أحد الموقوفين، عثر على مبلغ مالي مهم في حسابه، أنه صرف مبلغا هاما من العملة الصعبة لدى الصراف الذي يشتبه في تزعمه للشبكة في مراكش.

عادل بلقاضي (مراكش)