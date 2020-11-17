الدار البيضاء … توقيف 27 شخصا من بينهم 7 قاصرين

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، في الساعات الأخيرة من مساء أمس الاثنين، عن توقيف سبعة وعشرين (27) شخصا، من بينهم سبعة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في خرق حالة الطوارىء الصحية وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة، وعدم الامتثال وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع وفي ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

و أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني بمنطقة البرنوصي بمدينة الدار البيضاء كانت قد توصلت بإشعار هاتفي حول تورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في كونهم محسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في إلحاق خسائر مادية بسيارات خاصة وعامة، وتبادلهم للعنف وتهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي عملت على توقيف سبعة وعشرين شخصا من ضمن المشتبه فيهم.

وأشار المصدر إلى أنه تمت معاينة خسائر مادية في ثمانية عشر (18) سيارة، من بينها مركبة للشرطة كانت مشاركة في هذا التدخل الأمني، كما أصيب موظف للشرطة برتبة “قائد أمن” بجروح في هذا التدخل، بينما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز ثلاثة أسلحة بيضاء وقطعة حديدية عبارة عن مفتاح ميكانيكي، استعملت في ارتكاب الخسائر المادية المسجلة.

وأضاف البلاغ أنه تم إخضاع المشتبه فيهم المضبوطين لإجراءات البحث الذي تباشره فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.