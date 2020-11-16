بنشعبون للمعارضة: الحكومة ليست كسولة

استشاط محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، غضبا، واعتبر انتقادات فرق المعارضة، تجنيا على الحكومة، واتهامات باطلة، مؤكدا أنه لن يسمح أن توصف الحكومة بالكسولة، لأنها، بكل بساطة، اجتهدت ولا أحد يريد قراءة قانون مالية 2021، بواقعية من خلال مؤشراته في مواجهة جائحة كورونا.

واعتبر الوزير، في جلسة التصويت بمجلس النواب، على قانون مالية 2021، قيام قادة أحزاب،بصفتهم البرلمانية،بمقارنة حول ما حققته الحكومات، من معدل نمو، وفرص التشغيل، ونسبة العجز، خارج السياق الوطني والدولي، محاولة يائسة لاتهام وزارته بالعجز والفشل، في مواجهة تداعيات كورونا، مضيفا أن الحكومة تفاعلت، بكل إيجاب، مع التعديلات والمقترحات التي وضعتهافرق الأغلبية أو المعارضة، بقبول 49 تعديلا من أصل 185 تعديلا 40 في المائة منها لفرق المعارضة.

ورد المتحدث نفسه منفعلا”كلنا متفقون بأن هذه الأزمة أبانت عن مجموعة من النواقص، ومكامن الهشاشة في بنيتنا الاقتصادية والاجتماعية. ولعل من أبرز تجلياتها أن ثلثي الأسر المغربية تعيش من القطاع غير المهيكل، ولا تتوفر على حماية اجتماعية. وهذا ليس مرتبطا بحكومة معينة، بل يتعلق بتراكم سنوات”.

وقال بنشعبون “أعتقد أنه من باب التناقض أن نقول إن الحكومة لها أجندات، أو أسبقيات، غير تلك التي ينتظرها المغاربة، وحدد معالمها الملك محمد السادس، وننعت في الوقت نفسه هذه الحكومة بالكسل وغياب الإبداع والارتكاز على مبادرات جلالته، فأين بدت لكم تجليات هذا الكسل وقد تجندت الحكومة لأجل تنزيل التوجيهات الملكية في مواجهة الجائحة؟”، مضيفا أن توزيع 21 مليار درهم أي 2100 مليار سنتيم، دعما لأزيد من 5 ملايين أسرة، 45 في المائة منها بالعالم القروي، وحوالي مليون أجير مستخدم بالقطاع الخاص، وفي وقت قياسي، عمل لم يتحقق في عهد أي حكومة سابقة.

وأكد الوزير تمكين أزيد من 77 ألف مقاولة صغيرة جدا، وصغرى، ومتوسطة من الولوج للتمويل بضمان يفوق 90 في المائة من قبل الدولة وإقرار تعويض شهري، من يوليوز إلى غاية نهاية السنة، مع التكفل بالنفقات المرتبطة بالتعويضات العائلية، ونظام التغطية الصحية الإجبارية لفائدة 47 ألف أجير العاملين في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار، والنقل السياحي، وكذا المرشدين السياحيين، قائلا” بالله عليكم إذا لم يكن كل هذا اجتهادا، فما هو التعريف الحقيقي للعمل والاجتهاد؟”.

وأكد أن الحكومة منكبة على وضع الآليات الكفيلة بتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، عبر ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني لإنعاشه، ستنضافإلى 185 مليار درهم أخرى، وهو رقم قياسي لم تحققه أي حكومة سابقة.

أحمد الأرقام