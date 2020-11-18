أسلحة نارية في فيلا برلماني

الشرطة تحجز قاربا ومسدسات وأجهزة اتصال بعد شكايات حول استغلالها في الهجرة السرية

حجزت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالناظور، الجمعة الماضي، في فيلا ببني أنصار بإقليم الناظور تعود إلى مستشار برلماني سابق، ثلاثة مسدسات نارية، وبندقية صيد، وقطعتين مجزأتين من بندقيتي صيد، ورصاصات نارية ومجسما لسلاح أوتوماتيكي.

وأوضح مصدر مسؤول أن مداهمة المصالح الأمنية لفيلا البرلماني السابق، الذي يستقر منذ سنوات في الرباط، جاءت بعد شكايات 16 مرشحا للهجرة السرية يشيرون فيها إلى النصب عليهم في مبالغ مالية تصل إلى خمسة ملايين سنتيم لكل واحد منهم، مقابل وعود أحد أعضاء شبكة للتهجير بنقلهم إلى إسبانيا.

وأوضح المصدر نفسه أن حارس الفيلا استغل ثقة البرلماني السابق الذي كلفه بحراستها، ليقوم بإيهام الراغبين في الهجرة من أجل النصب عليهم، إذ كان يستقبلهم فيها ويدلهم على زورق سياحي، في ملكية زوجة البرلماني السابق التي تستقر بمليلية المحتلة، ويؤكد لهم أن الزورق سينقلهم إلى وجهتهم.

وذكر المصدر ذاته أن الفيلا ورثها المستشار البرلماني السابق وأشقاؤه، ونظرا لالتزاماتهم المهنية وغيابهم عن المنطقة لفترات طويلة عهد إلى أحد الأشخاص بحراستها، فاستغل ثقتهم لأغراض مشبوهة، منها استقطاب الراغبين في الهجرة سرا إلى إسبانيا، مقابل مبالغ مالية، إلا أن تماطله في تنفيذ الاتفاق دفع عددا من ضحاياه إلى تقديم شكايات لمصالح الشرطة تتهم الحارس بالنصب والاحتيال.

وأسفرت عملية تفتيش الفيلا، عن حجز معدات لوجيستيكية متطورة يشتبه في استخدامها في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، ومنها زورق سياحي ومعدات للملاحة والإنقاذ البحري، وأجهزة اتصال لاسلكي ومنظار، إضافة إلى كمية من الشيرا، ومعدات أخرى مدفونة في حديقتها يجري التحري حول ظروف حيازتها وملابسات إخفائها، خاصة المسدسات الثلاثة، أحدها يطلق أعيرة معدنية، وبندقية صيد، وقطعتين مجزأتين من بندقيتي صيد، ورصاصات نارية ومجسم سلاح أوتوماتيكي.

وكشف المصدر نفسه أن الزورق الذي عثر عليه في الفيلا في ملكية زوجة المستشار البرلماني السابق، التي تستقر في مليلية المحتلة، إضافة إلى أنه يملك رخصة للإبحار دولية، ونظرا لعدم استعماله ترك في الفيلا، ما استغله الحارس في النصب على الراغبين في الهجرة، وادعى أنه وسيلة نقلهم إلى أوربا.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

خالد العطاوي