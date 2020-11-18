ثلاث سنوات لسارق دراجة

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة متهم لارتكابه جناية تعدد السرقات الموصوفة بظروف الليل والتهديد بالعنف، ومؤاخذته أيضا من أجل جنحة الدخول إلى مسكن الغير ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وجاء تأييد القرار، بناء على الاستئناف المقدم من قبل النيابة العامة والمتهم من سجن تولال بمكناس، في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها القاضي بمؤاخذة المتهم (م.ي) من مواليد 1983متزوج من أجل المنسوب إليه. ويستفاد من محضر البحث التمهيدي المنجز من قبل الضابطة القضائية لشرطة مكناس، تقدمت المسماة (ع.ح) بشكاية تفيد تعرضها لسرقة دراجة هوائية تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض من قبل المشتكى به، الذي تم إيقافه بمقر سكناه بحي الأمل بمنطقة ويسلان بمكناس.

وعند استنطاق المتهم تمهيديا عن التهم المنسوبة إليه اعترف بارتكابها، موضحا أنه لم يقم بتهديد المشتكية بالسلاح الأبيض، معترفا باقترافه سرقات أخرى مماثلة.

حميد بن التهامي (مكناس)