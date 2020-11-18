إيقاف مروجي مخدرات بمراكش

تمكنت عناصر الشرطة بكليز بمراكش، من وضع حد لنشاط شخصين يتاجران في المخدرات، فيما لا يزال البحث جاريا عن شريك لهما.

وأكد مصدر مطلع أن حملة أمنية، معززة بعناصر من فرقة الدراجين، مكنت من إيقاف مروج للمخدرات، بحي الزاوية العباسية متحوزا ب20 قطعة من مخدر الشيرا، معدة للبيع ومبلغ مالي متحصل من تجارته الممنوعة.

وأوضح المصدر أن الموقوف كشف خلال التحقيقات الأولية، هوية مزوده بالمخدرات، لتنتقل معه عناصر الشرطة، إلى محل تجاري بسوق الطالعة، وتوقف المزود الذي يعمل في تجارة الجلد لتغطية نشاطه الإجرامي، إذ جرى ضبطه متحوزا بصفيحتين ونصف من “الحشيش” ومبلغ مالي متحصل من تجارة المخدرات.

وأضاف المصدر أن الموقوف الثاني وبعد تعميق البحث معه، أفصح عن هوية شريك له، لتنتقل العناصر الأمنية على وجه السرعة لمحل إقامته بحي عرصة أوزال، غير أن المعني بالأمر، فطن لقدوم عناصر الأمن، ليفر هاربا عبر أسطح منازل مجاورة، تاركا وراءه كيسا يحتوي على صفيحتين ونصف من الشيرا.

وجرى تحديد هوية المشتبه فيه الهارب، ومازال البحث جاريا من أجل إيقافه، فيما وضع الموقوفان الآخران رهن تدابير الحراسة النظرية، لاستكمال التحقيقات معهما قبل تقديمهما للعدالة.

عادل بلقاضي (مراكش)