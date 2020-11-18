السجن لمغتصب قاصر بالجديدة

أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما بسنتين سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية التغرير بقاصر والاغتصاب بدون عنف.

وتقدم والد القاصر بشكاية، أفاد فيها أن ابنته، ذات 14 سنة، تغيبت عن المنزل منذ يومين. واستمعت الضابطة القضائية لشقيقة المتغيبة، فصرحت أنها تعيش معها وأنها منذ مدة، علمت بأنها تربط علاقة مع شاب يقطن بمولاي عبد الله وأنها اتصلت به وطلبت منه الابتعاد عن أختها، لأنها لا تزال صغيرة، فرفض ذلك وعبر لها عن رغبته في الزواج منها.

واستمعت عناصر الدرك الملكي للقاصر بعد عودتها، فصرحت أنها تعرفت على المتهم منذ سنة وتبادلا رقمي هاتفيهما وظلا على تواصل مستمر. وأضافت أنه اتصل بها منذ يومين وطلب منها الالتحاق به، حيث يعمل حلاقا بمركز مولاي عبد الله.

وأضافت أنها غادرت المنزل، والتحقت به، وطلب منها التوجه نحو بيت في ملكية أحد أفراد عائلته، ومارس عليها الجنس بمحض إرادتها مرتين.

واستمعت الضابطة نفسها للمتهم، فلم ينف تصريحات القاصر، وصرح أنه ينوي الزواج منها.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)