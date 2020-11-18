اعتقال أربعيني متهم بقتل جاره

أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي بأزرو، على الوكيل العام باستئنافية مكناس، أربعينيا بتهمة الضرب والجرح بالسلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، للاشتباه في تورطه في قتل جاره المسن بمنزله بدوار بجماعة وادي إفران ناحية أزرو، في خلاف بينهما بسبب سوء الجوار.

وتوصلت لتحديد هوية المشتبه فيه بعد ساعات من العثور على جثة الهالك بمنزله ونقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى 20 غشت لإخضاعها للتشريح الطبي، بناء على أوامر قضائية، قبل فتح تحقيق ومباشرة أبحاث وتحريات ميدانية أوصلت المحققين للمشتبه فيه قبل اعتقاله من منزله بالمنطقة.

ودخل المتهم في خلاف مع جاره المسن، قبل أن يعتدي عليه في لحظة غضب، ليصاب بعد سقوطه على الأرض، وتوافيه المنية، ما أنكره الموقوف في البداية، قبل أن يعترف تلقائيا بالمنسوب إليه بعد مواجهته بقرائن مختلفة، بما فيها تصريحات شاهدة، ليقر باعتدائه عليه دون أن تكون له نية قتله.

حميد الأبيض (فاس)