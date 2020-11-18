سامية أحمد تطلق “تبسم”

أغنية جديدة تعاملت فيها مع فنانين من تركيا

تنشغل الفنانة سامية أحمد بوضع اللمسات الأخيرة على عمل غنائي جديد يحمل اسم “تبسم”، الذي سيكون ثمرة عمل مشترك للمرة الأولى مع فنانين من تركيا.

وقالت سامية أحمد ل”الصباح” إنها ستغني من كلمات وألحان الفنان وعازف الكمان التركي رمزان أسيكغوز، ذي الصيت العالمي، كما سيرافقها العازف التركي توراي دينليين.

“لقد تولى زوجي عبد الله بلحاج ترجمة أغنية تبسم من التركية إلى العربية”، تقول سامية أحمد، مضيفة انه عمل يدعو إلى التفاؤل ويحث على التشبث بالطاقة الإيجابية، سيما في ظل تفشي وباء كورونا، الذي كان له تأثير كبير على نفسية العديد من الأشخاص في العالم، بسبب ارتفاع الحالات المصابة بالفيروس وعدد الوفيات.

وسيتم تصوير أغنية “تبسم” على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج هشام العابد، حسب الفنانة سامية، التي ستتولى تصوير نصف مشاهده بالمغرب، بينما سيصور الفنانان التركيان باقي المشاهد ببلدهما.

وتعتبر الفنانة سامية أحمد أن دور الفنان هو تقديم أعمال فنية تحمل رسائل إيجابية للتخفيف من الشعور بالتوتر والخوف من المستقبل، في ظل تفشي الوباء.

ومن بين مشاهد الفيديو كليب، أنه سيتم وضع كمامات منجزة خصيصا للعمل، والتي ستتضمن عبارات “تبسم” بكل لغات العالم.

ومن جهة أخرى، انتهت، سامية أحمد من تسجيل أغنية جديدة لفائدة الأطفال بعنوان “الحروف الأبجدية”، التي تتعاون فيها مع الفنان ناصر الهواري، العازف على آلة العود.

أمينة كندي