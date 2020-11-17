الحي المحمدي يتمرد على التباعد

أسواق ممتلئة والكمامة من “المكروهات” وحظر التجول الليلي يتحدى السلطات

تمرد الحي المحمدي بالبيضاء على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، رغم أنه شهد ارتفاعا في عدد المصابين، واستعاد القاطنون فيه حياتهم الطبيعية، دون خوف من انتشار الوباء أو قرارات وزارة الداخلية التي تفرض التقيد بإجراءات إجبارية تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.

لا تخطئ العين مشاهد أنشطة تجارية في الحي المحمدي لا يأبه أصحابها بقرار الحكومة أو يخشى السكان من انتقال عدوى فيروس كورونا، فشباب يتجولون أو يجتمعون في “راس الدرب” طيلة اليوم أو نساء يعقدن اجتماعات في الساحات العمومية بكل حرية، وآخرون يتذرعون بالتسوق من أجل ممارسة هواياتهم بالخروج إلى الشارع، بل أكثر من ذلك هناك من يمارس أنواعا رياضية، دون احترام إجراءات التباعد.

أضحت اللامبالاة سمة كل دروب الحي المحمدي، فحركة التنقل عادية، بل ازدادت مع اقتراب التاسعة مساء، وبالمقابل هناك ممن لا شغل لهم، يرفضون الالتزام بحظر التجول الليلي، إذ يخرجون بسبب وبدونه.

وعاينت “الصباح” مناطق في الحي نفسه تعج بالحركة، فسواء في شارعي الفوارات أو الحزام الكبير أو القيسارية أو درب مولاي الشريف، يتعدد لامبالون بالفيروس، غير آبهين بارتفاع حالات الإصابة بكورونا، فيكفي، حسب اعتقادهم، ارتداء كمامة، ثم الخروج إلى الفضاءات العمومية، وكأن كورونا يستثنيهم من عدواه الخطيرة.

“لا أحد يطبق إجراءات السلامة”، قالتها فتاة وهي تلاحظ ازدحاما أمام محل في سوق السلام، فمسافة الأمان لا تطبق وارتداء الكمامة أصبح عبئا ثقيلا، مضيفة أن هناك ثلاث فئات في المجتمع، الأولى التزمت بقرار السلطات، وأخرى تضطر إلى الخروج للعمل، في حين تتمثل الفئة الغالبة في متمردين يرفضون تطبيق الإجراءات دون سبب، ويتحدون السلطات بالخروج ليلا، ولا يأبهون لكل أخبار الاعتقالات أو الحملات التحسيسية بخطورة الجائحة.

وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي بدورها بعشرات الصور لتجمعات بشرية تتجاهل خطورة الوضع، وتظهرهم مجتمعين بدون أدنى احترام لمسافة الأمان، سواء تعلق الأمر بالتهافت من أجل اقتناء المواد الغذائية، كما هو شأن الأسواق أو وسائل النقل العمومية، ويتحدون السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وقوات مساعدة، وإن تدخل أحد لنهرهم أو تنبيههم إلى المأساة التي يعيشها المغرب، بسبب عدم التزامهم بتعليمات السلطات، والمكوث في منازلهم، تجدهم يبثون شكواهم، خاصة ممن يعمل في مهن بالمداومة اليومية، مثل المشتغلين ب”الموقف”، أو البائعين في الأسواق الشعبية، وغيرهم من ممتهني القطاعات غير المهيكلة، أو يطلقون سيلا من الاتهامات والسب والقذف، فلا سلطة لأحد عليهم، وكورونا بالنسبة إليهم مجرد فزاعة لا تصيب أجسادهم.

خالد العطاوي