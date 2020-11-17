أسباب تراخي المواطنين … شراك: ثقافة الشك

> كيف تقرؤون أسباب تراخي المواطنين في احترام التدابير الوقائية من فيروس كورونا؟

> يمكن إرجاع التراخي في سلوك المواطنين إلى عامل الاستمرارية في الوقاية، نظرا لطول المدة منذ مارس الماضي، والتي جعلت مسلسل الوقاية يخضع إلى نوع من الملل والرتابة، إلى حدود اللامبالاة بالنسبة إلى الكثير من المواطنين، خاصة بعد رفع الحجر الصحي. واعتبر الكثير منهم أن الحجر ولى، وأن العودة إلى الحياة العادية أصبحت في المتناول، خاصة بعد السماح للعديد من القطاعات باستئناف الدينامية، بحثا عن انتعاشة تخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية.

وهكذا وقع التذبذب والتراخي في مواجهة الفيروس، بناء على هذه المؤشرات، أو ما يمكن أن نسميه بالقراءة الظاهرية والسريعة لهذا الوباء الفتاك.

> هل الأمر يتعلق بسلوك وضعف ثقافة المواطنة أم بتراجع دور السلطات في فرض احترام تلك التدابير؟

> في الواقع، هذا التراخي قد يعود إلى ثقافة المواطن، في شقين اثنين، الأول يتعلق بعدم الثقة في وجود الفيروس، والتشكيك فيه، ولعل إشاعة عدم الثقة راجع إلى الكثير من الفيديوهات والخطابات المروجة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، والتي تقدم حججا على عدم وجود الفيروس أو التقليل من خطورته. وارتبط هذا الشك بثقافة المؤامرة والتدافع الدولي بين الدول الكبرى إلى حد التحذير القوي من البروتوكولات العلاجية أو اللقاحات التي يمكن أن تسوق مستقبلا، باعتبارها تشكل خطورة التحكم في رقاب الناس وجعلهم تحت سطوة الدول التي تملك سلطة اللقاح وتسويقه عالميا. وقد زكت عدم الثقة هذه الكثير من الشعوب في الغرب، من خلال المظاهرات المضادة لحقيقة الفيروس، ما ساهم في حالة من التيهان ما بين خيال الحقيقة وحقيقة الخيال.

أما الشق الثاني، فيهم الثقافة المحلية والتي تعود في جزء منها إلى تفسيرات دينية تواكلية، تبعد أي تدخل للإنسان، واعتباره مسيرا من قبل الله، والذي يعتبر المتحكم الكوني، تضاف إليها البنى الثقافية لعامة الناس، والتي تقول بعدم الانضباط، إلا بالردع والمراقبة المستمرة، انطلاقا من المثل الشعبي الرائج في أوساط العامة بأن»المغربي يخاف ما يحشم».

> ما هي السبل في رأيكم لاسترجاع الثقة المفقودة والتحكم في انتشار الوباء؟

> لا بد من استرجاع ثقافة الحماس التي طبعت سلوك السلطات الإدارية في مرحلة الحجر الكلي، عبر المعاينات المستمرة والحملات الميدانية المتصلة، فضلا عن التحسيس المكثف للمجتمع المدني، خاصة إشراك لجن الأحياء والوداديات في التعريف بخطورة الوضع الوبائي، وتوفير كل الوسائل اللوجيستية لذلك.

ولعل هذا الأمر قد لا يتطلب وقتا طويلا، خاصة أن جلالة الملك في خطابه الأخير بشر ببروتوكول علاجي سيكون في المتناول على فترات من أجل اقتلاع الفيروس الفتاك، والذي نتمنى فيه حملة واسعة من أجل استئصال ثقافة الشك واللاثقة التي تطبع سلوك الكثير من المواطنين.

أحمد شراك * أستاذ علم الاجتماع بجامعة فاس

أجرى الحوار: برحو بوزياني