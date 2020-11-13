إغلاق مقهيين وملعبين بتطوان بسبب مخالفة التدابير الاحترازية

قامت السلطات المحلية بتطوان في إطار مراقبة وتتبع مدى الالتزام بتطبيق الشروط الاحترازية للوقاية من انتشار “كوفيد 19″، بإغلاق مقهيين وملعبين، كعقوبة زجرية لأصحابها لعدم احترام التدابير الاحترازية.

وأفاد مصدر “الصباح”، أن اللجنة وقفت، اليوم (الجمعة)، بإشراف من قائد “الملحقة الإدارية المطار”، على مجموعة من الخروقات التي جعلتها تتخذ إجراءات زجرية لمنع الاختلالات في ظل وضعية وبائية صعبة تعيشها مدينة تطوان على غرار عدد من المدن المغربية، خاصة بعد تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس، وكذا تسجيل وفيات بسببه.

ويتعلق الأمر، حسب المصدر نفسه، بمقهيين يقعان بحي كويلمة، وكذا قاعة مغطاة تقع بشارع 9 أبريل، والملعب المكشوف الذي يوجد قرب مدارة الشعيري، وذلك بعد الوقوف على عدم التزام مسيريها بالشروط الاحترازية لمنع انتشار الوباء.

وتتواصل الحملة من أجل اتخاذ العقوبات في حق العديد من المقاهي و المطاعم والمحلات التجارية والملاعب التي لا تحترم التدابير والإجراءات الاحترازية التي أوصت بها السلطات المختصة.

يوسف الجوهري (تطوان)