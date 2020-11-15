دعم الفلاحين الصغار ضد الجائحة

أطلقت شركتا “سينجينتا” و”أكرين”، الفاعلتان في المجال الفلاحي بالمغرب، مبادرة مشتركة من أجل توزيع بذور قمح عالية الجودة لفائدة تعاونيتين فلاحيتين، إذ منحتا 440 قنطارا من بذور القمح عالية الجودة تضمن حماية ضد الأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية لفائدة 220 فلاحا في جهتين بالمغرب، هما دكالة وفاس.

وتهدف المبادرة إلى دعم الفلاحين المغاربة، خاصة الصغار منهم، من أجل التصدي للآثار المترتبة عن تفشي فيروس “كورونا” وما تخلفه التقلبات المناخية إثر سنتين متعاقبتين من الجفاف، تم خلالهما تسجيل انخفاض ملموس في إنتاج الحبوب.

وحسب القائمين على المبادرة، فإن الهدف منها هو العمل على أن لا تتحول هذه الأزمة الصحية إلى أزمة غذائية، من خلال دعم الفلاحة والمنتجين، والإسهام في المجهود الوطني المبذول من أجل الإقلاع الاقتصادي عبر دعم الفلاحين المغاربة المتأثرين من الجائحة والجفاف، علما أن قطاع الفلاحة يعتبر من القطاعات الحيوية الرئيسية التي يرتكز عليها الاقتصاد، ورافعة مهمة من أجل مرحلة ما بعد جائحة فيروس “كورونا”.

وفي الوقت ذاته، يرمي استهداف منتجي القمح في منطقتي دكالة وفاس إلى دعم قطاع رئيسي له مكانة كبيرة في نمو الناتج الوطني المحلي للبلاد، وفي توفير الثروة وفرص العمل في العالم القروي، إضافة إلى أنه يندرج في جوهر الإستراتيجية الجديدة للقطاع العمومي في المجال الفلاحي من خلال «مخطط الجيل الأخضر» الرامي إلى تشجيع الفلاحة المستدامة، وتوفير فرص الشغل، في أفق تشكيل طبقة متوسطة في العالم القروي، حسب ما جاء في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه.

وتدخل المبادرة ضمن “مخطط النمو الجيد”، الذي أطلقته شركة “سينجينتا” في 2013، ومخطط النمو المسؤول، الذي تبنته وتروج له المجموعة في جميع أرجاء العالم، والذي يهدف إلى تعزيز الفلاحة المرنة والمستدامة، ويرتكز على ستة أسس تتمثل في رفع مردودية المحاصيل والحفاظ على الأراضي الفلاحية وزيادة التنوع البيولوجي ودعم صغار الفلاحين ومساعدة الفلاحين على العمل في أمان والاهتمام بكل عامل على حد سواء.

وتم تحقيق العديد من الأهداف المرجوة من المخطط، من بينها إعادة استغلال 14 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية وتعزيز التنوع البيولوجي في أكثر من 8 ملايين هكتار من المساحات الأخرى، إضافة إلى زيادة إنتاج المحاصيل بنسبة 18.8 في المائة ودعم 26.5 مليونا من صغار الفلاحين عبر العالم.

وتعهدت “سينجينتا”، في إطار المخطط نفسه، بضخ مبلغ تصل قيمته إلى ملياري دولار أميركي في قطاع الزراعة المستدامة بحلول 2025 بهدف تسريع عملية ابتكار الفلاحين وتعزيز فلاحة خالية من انبعاثات الكربون وتقديم المساعدة إلى الفلاحين للعمل في ظروف آمنة وصحية.

نورا الفواري