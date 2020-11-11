استقالة عدد كبير من مسؤولي البنتاغون بعد إقالة وزير الدفاع

استقال عدد كبير من مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد إقالة وزير الدفاع مارك إسبر من قبل الرئيس دونالد ترامب, وفق تقارير اخبارية.

وذكرت مصادر إعلامية أن الاستقالات الجديدة جاءت من القائم بأعمال وكيل وزارة الدفاع للسياسة ، جيمس أندرسون، ووكيل وزارة الدفاع للاستخبارات ،جوزيف كيرنان، و،جين ستيوارت رئيس أركان إسبر.

وأثارت عمليات الخروج السريعة، التي جاءت بعد يوم واحد من إقالة ترامب لإسبر، مخاوف من أن الإدارة الأمريكية تتطلع لملء البنتاغون بالموالين، الذين يمكنهم المساعدة في تنفيذ الإجراءات التنفيذية المثيرة للجدل في حوالي 70 يوما قبل أن يضطر ترامب إلى مغادرة البيت الأبيض.

وقال النائب آدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، إن الاستقالات يمكن أن تكون “بداية لعملية تقويض وزارة الدفاع، وهو أمر ينبغي أن يثير قلق جميع الأمريكيين”.

وكان ترامب قد اعلن في تغريدتين عبر حسابه بموقع تويتر إقالة وزير الدفاع مارك إسبر من منصبه وتعيين كريستوفر ميلر الذي يشغل منصب مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب قائما بأعمال وزير الدفاع.

وتعمق الخلاف بين ترامب ووزير الدفاع بعد أن قال الأخير في يونيو الماضي إنه “لا يؤيد استخدام قوات الخدمة الفعلية لقمع الاحتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة” التي أثارها مقتل المواطن ذي الاصول الافريقية جورج فلويد على يد الشرطة.